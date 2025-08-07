Rifiuti sversati nel torrente Fenestrelle di Avellino: fascicolo in Procura Il blitz dei Forestali

Materassi in lattice, fusti-contenitori arrugginiti e rifiuti speciali sversati illegalmente nell'alveo del torrente Fenestrelle, il corso d'acqua che attraversa Avellino destinato a diventare parco intercomunale. L'ennesima scoperta l'hanno fatta nella zona di Fosso Santa Lucia i carabinieri del Comando provinciale e del Gruppo Forestale del capoluogo irpino. Un fascicolo è stato trasmesso al pool della Procura, guidata da Domenico Airoma, che si occupa dei reati ambientali. I militari hanno interessato gli uffici comunali che hanno disposto la rimozione dei rifiuti e la bonifica dell'area colpita dagli incivili.