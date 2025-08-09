Avellino, scattano i controlli nel parco Kennedy: identificazioni a raffica Dopo le continue segnalazioni stamattina due pattuglie della polizia stanno presidiando l'area

Dopo le risse e le aggressioni verbali, il questore di Avellino, Pasquale Picone da stamattina ha predisposto controlli serrati nei giardinetti di Piazza Kennedy. Identificati decine di extracomunitari e abituali frequentatori del parco. Una risposta immediata alla città che chiede sicurezza.

Due le pattuglie che da ore sono nei giardinetti per effettuare delle identificazioni. Il tutto per scongiurare altri episodi di violenza che mettono in allarme la cittadinanza. Una risposta immediata e tempestiva arrivata dopo diverse segnalazioni.

Solo ieri si è verificata l'ennesima rissa tra extracomunitari.Una situazione insostenibile quella che vivono i fruitori del polmone verde della città. La sera precedente era stata aggredita verbalmente una donna italiana in presenza del suo bambino.