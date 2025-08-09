Radicali e Ricciardi Pd in visita nelle carceri di Poggioreale e Avellino Sovraffollamento, degrado strutturale, carenze di personale e condizioni di vita disumane

Una delegazione di Radicali Italiani, accompagnata dal deputato Toni Ricciardi (Partito Democratico), visiterà la casa circondariale di Napoli Poggioreale e la Casa circondariale di Avellino “Bellizzi”. Dopo la visita a Poggioreale, conferenza stampa davanti al carcere alle ore 13.00; ad Avellino, alle ore 18.00, sempre davanti all’istituto.



"Torniamo in due carceri che conosciamo bene, dove sovraffollamento, degrado strutturale, carenze di personale e condizioni di vita disumane sono ormai la regola - dichiarano Filippo Blengino e Bruno Gambardella, Segretario e Presidente del Comitato nazionale di Radicali Italiani –. In quasi tutte le carceri italiane, la violazione dei diritti umani è sistematica, mentre il Parlamento si concede un mese di ferie senza dedicare neppure un minuto a discutere provvedimenti urgenti.

Suicidi, emergenza psichiatrica, recidiva altissima: segnali inequivocabili di un sistema penitenziario al collasso.

Chiediamo che sia subito accolto l’appello di Rita Bernardini – e quello ignorato del Presidente La Russa – per misure urgenti. Non farlo significa scegliere la propaganda contro la verità, e condannare un Paese intero a convivere con la propria vergogna” - concludono