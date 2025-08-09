Montemiletto, vigili del fuoco costretti a fronteggiare decine i roghi Decine i roghi che stanno devastando il territorio irpino

di Paola Iandolo

Giornata campale per i Vigili del Fuoco in Irpinia: caldo torrido e numerosi incendi boschivi. Super lavoro per i caschi rossi di tutti i distaccamenti operativi in Irpinia. A Montemiletto, in contrada Cesura, una squadra è al lavoro per domare un incendio che sta interessando sterpaglie e macchia mediterranea.

Focolai attivi anche a Montemarano, Bagnoli Irpino, Montecalvo, Montella e Montoro, dove i caschi rossi sono impegnati nelle operazioni di spegnimento per contenere le fiamme e limitare i danni al territorio.