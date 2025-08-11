San Martino, pregiudicato fermato senza patente e assicurazione: 7mila di multa Il pregiudicato multato è di origine napoletana e ha precedenti per droga

di Paola Iandolo

Elevata una multa da 7mila euro e auto sequestrata ad un pregiudicato che girava senza patente, senza assicurazione e con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo. La Polizia Locale di San Martino Valle Caudina ha fermato un pregiudicato di Napoli con precedenti per droga che circolava nel centro cittadino senza avere la patente di guida, l’assicurazione e con l’auto sottoposta a fermo amministrativo. Il trasgressore è stato multato per circa 7.000 euro e il veicolo è stato sequestrato.

Il controllo è avvenuto stamane, quando gli agenti hanno notato l’uomo alla guida di una vettura. Dopo averlo fermato, hanno proceduto alle verifiche, scoprendo le diverse infrazioni. Il veicolo era privo di copertura assicurativa e sottoposto a diversi provvedimenti di fermo amministrativo, mentre il conducente non aveva la patente di guida. A suo carico, inoltre, risultano precedenti penali per reati legati agli stupefacenti.Il veicolo è stato affidato ad un carro attrezzi.