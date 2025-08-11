Mano ricostruita dopo un taglio con l'affettatrice: buona sanità ad Ariano Un lavoro certosino, particolarmente delicato che ha permesso al paziente di fare ritorno a casa

Un intervento di circa tre ore e mezza al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino, per la ricostruzione di una mano ad un paziente, giunto nella struttura sanitaria arianese dopo essersi tagliato accidentalmente con un'affettatrice.

Una ferita brutta e profonda, tanto che in un primo momento si era anche ipotizzato il trasferimento al vecchio Pellegrini di Napoli.

Dopo un'accurata valutazione del caso la decisione. Il chirurgo Girolamo Rizzo, è riuscito attraverso il lembo di tessuto dell'arto e il recupero dei piccoli frammenti rimasti ancora nella parte tagliente del macchinario a preservarne la vitalità e funzionalità della mano. Un intervento ricostruttivo non facile che lo ha visto impegnato insieme al medico di turno Gaetano Lisella. Insieme hanno allestito una mini sala operatoria con il supporto degli infermieri di turno Rossella Tirelli, Rossella, Federica Ciorlano, Andrea Mallardo e gli oss Oss Perlingieri Patrizia, Valentina Ruggiero e Annalisa Bozza.

Un lavoro certosino, particolarmente delicato che ha permesso al paziente di fare ritorno a casa. Una bella pagina di buona sanità e professionalità per il pronto soccorso arianese, nonostante le gravi criticità di questi giorni di agosto legate alla carenza di personale. Un intervento che non poteva passare in silenzio, come pure l'intera equipe protagonista di un piccolo "miracolo".