Camion con un carico di pesche e uva prende fuoco: paura in autostrada Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda

Camion che trasportava uva e pesche prende fuoco in autostrada. Il mezzo è stato completamente divorato dalle fiamme.

E' successo tutto in pochi secondi al km 93 in direzione Napoli lungo l'A16. Arteria molto trafficata in queste giornate a ridosso di ferragosto.

Il conducente, dopo aver notato la fuoriuscita di fumo ha subito arrestato la corsa, mettendosi in salvo.

E' stato egli stesso ad allertare immediatamente i soccorsi. Sul posto è giunta una squadra dal distaccamento dei vigili del fuoco di Grottaminarda, insieme agli agenti della polstrada e al personale della società autostrada.

Nessuna conseguenze per l'autista ed altri automobilisti in transito. Chiusa momentaneamente la carreggiata in attesa delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'importante arteria stradale.