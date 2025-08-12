Trova un bancomat e fa shopping: denunciato 40enne nell'avellinese La denuncia dei carabinieri di Lauro

I Carabinieri della Stazione di Lauro hanno denunciato in stato di libertà un 40enne del Vallo di Lauro, ritenuto responsabile di “Indebito utilizzo di carta di credito o di pagamento”.

L’uomo, dopo aver rinvenuto la tessera bancomat smarrita dalla legittima titolare, l’avrebbe utilizzata per effettuare acquisti presso vari esercizi commerciali.

La vittima, accortasi degli addebiti non autorizzati, si è rivolta ai Carabinieri che, attraverso l’analisi delle transazioni e la ricostruzione del percorso dei pagamenti, sono riusciti a risalire al presunto autore.

Gli accertamenti, supportati anche dall’esame delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno consentito di identificare il 40enne che, al termine delle attività, è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria.