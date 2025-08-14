Ariano: "Fermate quel cannone che spara colpi continuamente notte e giorno" L'esasperazione degli abitanti e l'appello urgente alle forze dell'ordine

"Fermate quel cannone, che spara colpi continuamente notte e giorno". E' l'appello degli abitanti di Cardito e Torana. Una vicenda per la verità da noi già segnalata nell'ottobre scorso. Leggi qui. Mai presa seriamente a cuore da chi di competenza e risolta. A questo punto viene rivolto un nuovo appello urgente alle forze dell'ordine.

Da Viggiano la lettera comprensibile di un residente. Da premettere che mentre staimo scrivendo questa notizia, proprio dal territorio in questione, abbiamo avvertito a distanza di 15 minuti l'uno dell'altro, almeno tre colpi.

Ecco il contenuto della lettera:

Sono un residente della zona di Via Viggiano e da diverso tempo, ormai, avverto un problema che sta diventando insostenibile. Circa ogni 15 minuti, a partire dal mattino fino a tarda notte (anche adesso, sono le 00:15, e gli spari continuano), si sente uno sparo provenire dall'esterno.

Immagino possa trattarsi di qualche strumento dissuasore per allontanare i cinghiali, ma la frequenza e l'intensità di questi rumori stanno creando non pochi disagi. In particolare, i nostri amici a quattro zampe ne sono terrorizzati, ma è anche un fastidio notevole per tutti noi residenti.

"Ho già segnalato la situazione più volte alle forze dell'ordine, ma finora non ci sono stati miglioramenti.

Spero che questo messaggio possa raggiungere chiunque stia causando questi rumori, affinché possa prendere provvedimenti. Oppure, mi piacerebbe capire con più precisione da dove arrivano questi spari. Io ho segnalato la zona tra Via Viggiano e Torana. Qualcuno di voi ha notato lo stesso problema o ha informazioni utili a riguardo? Ogni aiuto è ben accetto".

Sembrerebbe che ad agire, con ogni probabilità dal versante Torana, come da noi evidenziato ad ottobre, sia un cannone scaccia cinghiali con un intervallo di detonazione evidentemente regolato da qualcuno. Una tecnica che sta arrecando disturno nella quiete notturna a molti abitanti e problemi anche agli altri animali tra cui cani e uccelli.