Incidente mortale sulla Provinciale: la tragedia di Alessandro, oggi l'autopsia Il dramma a Trevico

Si terrà oggi l'autopsia sul corpo di Alessandro Lo Russo, 80 anni, morto lunedì mattina in un tragico incidente stradale sulla Sp 144, nel territorio di Trevico. L'impatto violentissimo in località Lungarella di Trevico, dove la Fiat Panda guidata da Alessandro, originario di Scampitella e residente in Svizzera, è improvvisamente uscita di carreggiata, terminando la sua corsa contro il portone di una cappella votiva. L’impatto è stato così violento da sfondare l’ingresso e far finire l’auto all’interno della struttura.

I rilievi sul luogo

I soccorritori sono giunti tempestivamente sul luogo dell’incidente, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto. La salma è stata trasportata presso l’ospedale Sant’Ottone Frangipane di Ariano Irpino, dove, nella giornata odierna, il medico legale Carmen Sementa procederà all’esame autoptico.