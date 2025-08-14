Chiusura dei serbatoi: volontari distribuiscono acqua a chi è in difficoltà In campo la macchina di Panacea ad Ariano Irpino. Oggi il blocco interessa Montella

Chiusura dei serbatoi per far fronte alla notevole e perdurante diminuzione della risorsa idrica. Ad essere penalizzata oggo, fino alle 6.00 di domani, festività di ferragosto è il territorio di Montella in alta Irpinia.

Situazione ancora difficile nella Baronia, dove, fa sapere l'alto calore: a causa dell’incremento dei prelievi idrici da parte dell’utenza, dovuto alle particolari condizioni meteo del periodo, e del contestuale calo della disponibilità della risorsa, si stanno registrando costanti abbassamenti dei normali livelli di accumulo, a servizio dei comuni di San Sossio Baronia, Trevico, Vallesaccarda e Zungoli.

Per fronteggiare tale criticità e garantire la continuità del servizio durante le ore diurne, si rende necessario procedere alla sospensione notturna dell’erogazione idrica sull’intero centro urbano.

Pertanto, fino al superamento dell’attuale situazione di deficit, l’erogazione idrica sarà interrotta ogni sera alle ore 22:00, con riattivazione graduale del servizio a partire dalle ore 06:00 del mattino successivo".

Ad Ariano Irpino, lento ritorno alla normalità dopo un mercoledì davvero nero nelle abitazioni e attività commerciali. Ma l'acqua in molte zone non è mai arrivata, da tre giorni circa.

Cisterne posizionate davanti alle attività ristorative rimaste a secco. In campo anche l'associazione Panacea guidata da Maria Spina Pratola che stamane ha provveduto a distribuire acqua a persone anziane sole in casa in sinergia con gli assessori alla protezione civile Marco Riccio e alle politiche sociali Pasqualino Molinario.