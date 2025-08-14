Ariano, cavo della pubblica illuminazione penzolante: disagi sulla Variante

Cavo della pubblica illuminazione divelto per cause accidentali lungo la Variante resta penzolante, fino a creare grossi pericoli al transito dei mezzi pesanti che in questi giorni in modo particolare trasportano pomodori.
Traffico in tilt lungo la statale 90 della Puglie, zona Variante, all'altezza di località Loreto ad Ariano Irpino. Solo grazie al tempestivo intervento di una pattuglia della polizia municipale si è sbloccata la situazione.
Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del vocino distaccamento per le relative operazioni di messa in sicurezza lungo la trafficata arteria.