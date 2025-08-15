Visite dei dirigenti e militanti radicali nei carceri d’Italia: tappa ad Ariano

Nell’ambito delle visite delle carceri di tutta Italia organizzate dal partito radicale transnazionale e transpartito, domani, sabato 16 agosto dalle 9,30 alle ore 12,30 visita al carcere Pasquale Campanello di Ariano Irpino seguirà conferenza stampa davanti all'ingresso del penitenziario.
La struttura arianese è alle prese con la cronica carenza di personale e sovraffollamento. Negli ultimi tempi sono aumentati i sequestri di telefonini da parte del personale di polizia penitenziaria e le aggressioni ai danni degli stessi poliziotti.
Durante le conferenze sarà presentata la campagna di raccolte firme in Irpinia per la proposta di legge popolare Zuncheddu che vuole garantire una provvisionale economica ai cittadini che alla fine di un processo vengono assolti dopo aver scontato una ingiusta detenzione.