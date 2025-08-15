"Mi hanno prima graffiato cofano a parafango e poi forato due ruote" La denuncia alle forze dell'ordine di un 40enne ad Ariano Irpino

"Prima mi hanno graffiato il cofano e il parafango anteriore e successivamente, come se non bastasse, forato ben due ruote, entrambe sul lato guida della mia auto".

E' quanto denunciato, prima ai carabinieri e poi alla polizia da un 40enne nato in Germania ma residente ad Ariano Irpino in contrada Cardito.

L'auto in questione, una grande punto, si trova ancora parcheggiata sul luogo in cui è avvenuto il danneggiamento, non si sa da parte di chì.

Il racconto dell'uomo: "Nella giornata di sabato 9 agosto, alle 17.50 circa all'atto di riprendere la mia vettura, nel parcheggio privato, antistante la mia abitazione, mi rendevo conto che ignoti l'avevano danneggiata intenzionalmente, in quanto risultavano forate ben due ruote, per la precisione: anteriore e posteriore lato guida.

Avendo subito già un danneggiamento nel mese di aprile denunciato ai carabinieri, ho provveduto a contattare le forze dell'ordine e sul posto è giunta una volante del locale commisssariato di polizia.

La vettura - fa sapere il giovane - è rimasta parcheggiata nello stallo in questione per circa due mesi senza che io la usassi, in quanto mi è nato un bamino in questo periodo e per una questione di comodità ne sto usando un'altra. Ne approfitto per ringraziare la polizia per la grande disponibilità mostrata fiducioso di venirne a capo. Saranno ora le indagini della polizia a stabilire cosa realmente è accaduto.