auto in fiamme nella notte al bivio di san sossio baronia

Era da poco passate le 4.30 quando i vigili del fuoco dopo essere stati allertati dai carabinieri del nucleo radiomobile di Ariano Irpino sono intervenuto per un incendio di un'auto all'altezza del bivio di San Sossio Baronia in Irpinia nelle vicinanze di un locale.
La vettura alimentata a diesel è stata completamente distrutta dalle fiamme. L'intervento dei caschi rossi ha evitato ulteriori conseguenze. Area messa in sicurezza. Non si registrano fortunatamente feriti. Ai carabinieri il compito si stabilire l'esatta dinamica.