Ariano: parto d'emergenza in casa, l'intervento del 118 e la corsa in ospedale Mamma ricoverata in ginecologia e neonata in pediatria

Parto in emergenza per una giovane donna all'interno della sua abitazione. E' successo nelle campagne di Ariano Irpino. Dopo la richiesta di soccorso alla centrale operativa del 118, in pochi muniti è giunta sul posto un'ambulanza del Saut Ariano con l'autista Terry De Gregorio e l'infermiere Liberato Tiso. Entrambi dopo aver tranquillizzato e messo in sicurezza la donna, garantendole tutta l'assistenza necessaria, l'hanno trasportata insieme alla neonata al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi.

Grazie al tempismo dei due operatori sanitari in pochi minuti, la donna di 28 anni, è stata trasferita nel reparto di ginecologia e la piccola in pediatria.

Un evento fortunatamente a lieto fine tra la gioia dei sanitari intervenuti e la giovane coppia arianese.