Vallo Lauro: condanna espiata, torna il libertà il boss Graziano L'uomo ha lasciato il carcere di Sassari

E' tornato in libertà dopo aver espiato una condanna per associazione a delinquere di stampo mafioso il boss Adriano Sebastiano Graziano. Ieri l'uscita dal carcere di Sassari, dove era detenuto da tempo. Il Tribunale di Sorveglianza di Sassari aveva infatti accolto nel maggio scorso una richiesta di liberazione anticipata (45 giorni) per effetto dei quali e’ arrivata la scarcerazione.

Per Graziano resta pendente solo un periodo di applicazione della libertà vigilata, che però dovrà essere discussa davanti al Tribunale di Sorveglianza, considerato che in questi casi e’ necessario rivalutare la pericolosità sociale del soggetto al momento della sua scarcerazione.