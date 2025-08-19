Un giro in bici, la sosta per una foto del panorama: si accascia e muore

Tragedia lungo la provinciale che da Ariano Irpino porta a Zungoli

Ariano Irpino.  

Un giro in bici, il caffè con gli amici al bar, la sosta per una foto del panorama e la morte che arriva improvvisamente e non perdona.

E' finita in tragedia un'escursione in bici lungo la strada provinciale al confine tra Ariano Irpino e Zungoli. A perdere la vita un settantenne di Monteleone di Puglia. Era in compagnia di tre amici, nutriti dalla stessa passione, di cui uno accanto a lui al momento del malore ed altri due in arrivo dal centro di Zungoli dove avevano effettuato una sosta. 

L'uomo sceso dalla bici, si è accasciato improvvisamente al suolo sotto gli occhi del suo amico impotente. Un infarto fulminante che purtroppo non gli ha dato scampo. Sul posto due ambulanze del 118 e alcuni automobilisti in transito ma ogni soccorso, persino di un cardiologo che faceva parte del gruppo si è rivelato inutile. Per il 70enne non c'è stato nulla da fare. 

