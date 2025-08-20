Rubata un'auto in un box privato ad Ariano: si indaga Ecco cosa è successo

Ladri rubano una fiat panda all'interno di un box privato. E' successo ad Ariano Irpino nel popoloso rione Martiri, in via Vinciguerra.

L'episodio è avvenuto nel corso della notte e la scoperta da parte dei proprietari in mattinata. Sul posto i carabinieri della locale compagnia, per avviare le relative indagini.

Dopo una tregua di alcuni mesi la banda delle fiat panda è tornare a colpire e lo ha fatto questa volta in piena estate.

Una notte particolarmente movimentata nelle aree interne, che ha visto purtroppo un altro comune, questa volta Vallata nella vicina Baronia, spogliato del postamat, fatto esplodere e portato via con il bottino.