Si allontana da casa e scompare: trovato cadavere in fondo ad un dirupo La tragica fine di un 97enne a Savignano Irpino

E' stato trovato cadavere in fondo ad un dirupo, l'anziano scomparso da ieri dalla sua abitazione di contrada Prato, a Savignano Irpino. Sono stati i figli a denunciare nel pomeriggio di oggi la scomparsa del loro genitore.

Allertata la polizia municipale dai familiari preoccupati per il suo mancato rientro a casa, sono partite immediatamente le operazioni di ricerche grazie alla disponibilità del comandante Pierluigi La Manna.

Sul posto i carabinieri della locale stazione, insiemi ai colleghi del nucleo radiomobile e il gruppo comunale protezione civile. Sul posto anche una pattuglia del nucleo radiomobile di Ariano Irpino.

Le ricerche sia da terra che dall'altro mediante l'utilizzo di un drone con termocamera sono terminate nella tarda serata con il triste epilogo.

Il sindaco Fabio Della Marra, è sceso subito in campo chiedendo l'aiuto dei cittadini al fine di formare le squadre di ricerca. Non c'è stato il tempo. Tutto si è rivelato purtroppo inutile.

La salma recuperata dall'impresa di onoranze funebri Terrazzano, su disposizione della magistratura è stata restituita ai familiari per lo svolgimento dei funerali. Dolore in paese dove l'uomo era molto conosciuto e stimato come del resto la sua famiglia.