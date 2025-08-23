VIDEO Auto brucia in autostrada: fumo visibile nella zona alta di Monteforte Fiamme in A16, veicolo distrutto dalle fiamme

Auto in fiamme in A16: paura nel territorio di Monteforte Irpino. Un veicolo in transito per cause da accertare ha preso improvvisamente fuoco. La persona alla guida dell'auto si è prontamente accostata. La vettura ha preso fuoco rapidamente andando distrutta e come mostra il video realizzato da un residente nella parte alta del comune di Monteforte Irpino, la densA colonna di fumo si è innalzata sul paese nella zona di via Campi- San Martino. Numerosi gli automobilisti in transito sull'A16 che hanno notato il rogo, che hanno contattato il centralino dei caschi rossi. Sul posto intervento dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno rapidamente avvolto il veicolo distruggendolo.