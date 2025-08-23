"Ho avuto un malore, sono finita in ospedale ma voglio che sappiate una cosa"

Da Ariano Irpino la storia emozionante di Alessandra

"Ho avuto un malore, mi sono accasciata e non potrò mai dimenticare la gentilezza di alcuni operai che erano sul posto e non hanno voltato lo sguardo dall'altra parte. Anzi si sono rivelati veri e propri angeli. Mi hanno soccorsa, tenuta sveglia e saputo prendermi con cautela senza arrecarmi ulteriori danni. Sono stati degli angeli". 

E' la storia di Alessandra Cusano di Ariano Irpino che ha voluto rendere pubblica a tutti, attraverso la nostra testata. I fatti si sono verificati a piano della croce ad Ariano Irpino.

"Ho avuto la fortuna di incontrare persone meravigliose. Dopo gli operai, anche gli operatori del 118 Stie di Montecalvo Irpino hanno mostrato grande competenza e professionalità. Non mi hanno lasciato mai da sola, neanche in pronto soccorso. Dovevano sbarellarmi ma hanno pensato solo ed esclusivamente a me e poi a tutto il resto.

E anche nel pronto soccorso nonostante una giornata di caos all'interno con situazioni sicuramente molto più gravi della mia hanno mostrato grande professionalità, efficienza e umanità. Sono stati eccezionali. Come pure in radiologia. E' una pagina di umanità che non poteva restare in silenzio. Grazie a tutti".

Alessandra è ora a casa, in convalescenza. Una storia fortunatamente a lieto fine, di quelle davvero emozionanti che toccano il cuore.

