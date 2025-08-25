Salza Irpina, distrutto il parco pubblico: l'ira del sindaco Luigi Cella Il primo cittadino pronto denunciare e ad imputare il danno ai genitori dei ragazzi responsabili

di Paola Iandolo

Salza Irpina - I giovani del posto hanno distrutto il parco pubblico "Il Giardino degli aromi e degli odori". Non si fa attendere la reazione del sindaco Luigi Cella: "Dite ai vostri genitori quello che avete fatto, io vi denuncio". Con un post pubblico sui social il primo cittadino di Salza Irpina denuncia quanto compiuto da un gruppetto di ragazzi.



"Questo è quello che resta del nostro GIARDINO DEGLI AROMI E DEGLI ODORI. I soliti teppistelli da strapazzo hanno pensato bene di vandalizzare l’ennesimo luogo pubblico. Questa volta però sono stati incauti non si sono resi conto che la telecamera dí sorveglianza effettua riprese a 180 gradi.

"Farò fare acquisizione delle immagini e denuncerò i responsabili per danni al patrimonio pubblico e avvierò le procedure per imputare il danno ai propri genitori. Approfittate, con lo stesso coraggio che avete avuto per distruggere, per dirlo ai vostri genitori tanto lo sapranno comunque".

