Scende dall'auto e si lancia dal viadotto: tragica fine di un 43enne Sono stati gli uomini della postrada di Grottaminarda a fare la triste scoperta

Ha parcheggiato la sua auto nelle vicinanze del viadotto Omero Fabriani situato tra Vallata e Lacedonia e si è lanciato nel vuoto. La tragedia, poco prima dell'area di servizio Calaggio nord lungo l'autostrada Napoli-Bari.

La triste scoperta

Sono stati gli uomini della postrada di Grottaminarda a fare la triste scoperta, intervenuti con immediatezza dopo la segnalazione del veicolo insolitamente fermo, in direzione Napoli. Una volta giunti sul posto, gli agenti attraverso un'ispezione visiva dall'alto hanno notato il corpo senza vita di un uomo.

La vittima

Si tratta di un 43enne della provincia di Foggia. A nulla è valso ogni soccorso. La salma dopo gli accertamenti medico legali disposti dalla procura di Benevento è stata restituita ai familiari per lo svolgimento dei funerali.