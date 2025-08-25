Lauro, furto della targa commemorativa della vittima di camorra Scibelli Indagini del commissariato di polizia di Lauro, guidato dal vicequestore Elio Iannuzzi

di Paola Iandolo

Indagini a tutto campo sul furto avvenuto nel corso della notte scorsa lungo Via Circuito: sottratta la targa che ricorda Nunziante Scibelli, vittima della camorra, morto in un agguato del 1991 che aveva come obiettivo esponenti del clan Cava. Per quell'agguato è stato condannato anche uno dei killer, il pentito Felice Graziano. La vettura di Scibelli era simile a quella dei veri obiettivi del raid. La denuncia è arrivata stamattina.

La targa era stata apposta dall'associazione Libera. Sul posto sono giunti gli agenti del locale Commissariato di Ps di Lauro, agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi. Un gesto che ha scosso non solo la comunità di Lauro, ma anche il web. In tanti stanno condannando il gesto considerandolo una grande offesa alla memoria del giovane ucciso nell’ottobre del 1991 in quel tornante.