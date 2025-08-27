Guardia dei Lombardi, 75enne caricato da un montone: resta grave al Moscati Il 75enne è stato soccorso da alcuni passanti e subito è stato allertato il 118

di Paola Iandolo

Un uomo di 75 anni è stato caricato più volte da un montone. L’aggressione si è consumata nel pomeriggio di ieri in una zona rurale del paese. Secondo una prima ricostruzione, l’anziano si trovava nei pressi di un terreno agricolo quando l’animale lo avrebbe attaccato all’improvviso, colpendolo più volte con violenza. Nonostante i tentativi di difendersi, l’uomo è caduto rovinosamente a terra, riportando serie fratture e altre lesioni.

Immediati i soccorsi: alcuni passanti, richiamati dalle urla, hanno allertato il 118. Una volta giunti sul posto, i sanitari hanno riscontrato la gravità delle ferite e disposto il trasferimento d’urgenza presso l’ospedale “Moscati” di Avellino. Il 75enne - nelle scorse ore - è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Ora si trova ricoverato nel reparto di chirurgia d’urgenza, sotto la costante osservazione dei medici. Le sue condizioni restano serie.