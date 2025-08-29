Officina abusiva e deposito di rifiuti a Savignano Irpino: denunciate 2 persone Blitz dei carabinieri forestali nella Valle del Cervaro

I carabinieri del nucleo forestale di Ariano Irpino e Mirabella Eclano, con il supporto dei colleghi dell’arma territoriale, hanno denunciato alla procura della repubblica di Avellino due persone, ritenute responsabili di gestione illecita di rifiuti e abusivismo edilizio.

L’intervento è scattato presso in un opificio di Savignano Irpino, dove i militari dell’arma hanno accertato la presenza, su un’area di circa 300 metri quadrati, di un deposito di rifiuti speciali non pericolosi costituito da una decina di carcasse di autovetture, tubi metallici e numerosi pneumatici fuori uso.

Nel corso delle verifiche è emersa anche la realizzazione, in assenza di autorizzazioni, di un manufatto edile di circa 50 metri quadrati che occupava parte di suolo pubblico.

Inoltre, è stato accertato che il titolare dell’attività esercitava l’attività meccatronica senza le previste autorizzazioni: nei suoi confronti è scattata una sanzione amministrativa di 3.000 euro.

L’intera area, con le attrezzature utilizzate per l’attività abusiva, è stata sottoposta a sequestro. L’operazione si inserisce nel costante impegno dei carabinieri a tutela dell’ambiente e della salute pubblica.