Lauro, pestaggio a suon di casco: due indagati accusati di lesioni aggravate I giovani individuati con le immagini della videosorveglianza sono stati sottoposti a perquisizione

di Paola Iandolo

Vallo Lauro, aggressione a colpi di casco: la Procura di Avellinoha disposto due perquisizioni nei confronti dei due presunti autori. Ad eseguire le perquisizioni, gli agenti del Commissariato di Polizia agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi.

Perquisito un giovane legato al clan Cava e un ventenne di Marzano di Nola. Entrambi sono stati iscritti nel registro degli indagati con le accuse di lesioni aggravate. Le ulteriori indagini sono scattate dopo un’aggressione avvenuta ad aprile ai danni di un quarantaseienne legato da rapporti di parentela con la famiglia Graziano.

La vicenda è stata ricostruita dagli inquirenti grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza. Il quaranteiseinne ascoltato nell'immediatezza dei fatti aveva riferito di non aver riconosciuto i due responsabili. Ma grazie alla videosorveglianza i due sono stati identificati e indagati.