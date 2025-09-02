Esplosione in un'abitazione, Lioni piange Rosa Formato La tragedia di Meta di Sorrento. La donna viveva con il marito Raffaele Cretella

E' di due anziani morti il bilancio di una violenta esplosione avvenuta stamane in un'abitazione a Meta di Sorrento nel napoletano. Si tratta di un uomo e una donna, di 93 e 81 anni. Le vittime sono Rosa Formato, nata nel 1944 a Lioni (Avellino), e Raffaele Cretella, nato a Scafati (Salerno) nel 1932.

I fatti

Stando ad una prima ricostruzione, l'esplosione si è verificata poco prima delle 8 a causa di una fuga di gas che ha causato anche un incendio propagatosi a due abitazioni vicine ma senza ingenti danni. Le vittime sono una coppia convivente, Raffaele Cretella e Rosa Formato.

Le indagini

Sul luogo della tragedia, in via Cristoforo Colombo, sono giunti vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri che hanno avviato le relative indagini. Inchiesta coordinata dalla Procura di Torre Annunziata.