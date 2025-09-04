Mercogliano, ragazzina vola giù dal balcone: non è in pericolo di vita Indagini in corso dei militari dell'arma per ricostruire quanto accaduto stamane

di Paola Iandolo

Momenti di paura questa mattina intorno alle 10:15 a Torrette di Mercogliano, quando una ragazzina di 15 anni è finita giù dal balcone della propria abitazione situata al quarto piano di una palazzina. Sul posto è intervenuto tempestivamente il personale del 118, che ha trasferito l’adolescente in codice rosso all’ospedale “Moscati” di Avellino. Fortunatamente la giovane non è in pericolo di vita. I Carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.