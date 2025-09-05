Incendio nel bosco di Caposele, 66enne ai domiciliari - VIDEO Stamane i carabinieri hanno dato esecuzione all'ordinanza

Questa mattina i carabinieri del gruppo Forestale di Avellino e della Compagnia di Montella hanno dato esecuzione ad una ordinanza cautelativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip del tribunale su richiesta della Procura di Avellino, per un 66enne di Caposele, a carico del quale pende un procedimento penale per incendio boschivo, commesso in località Buoniventre di Caposele lo scorso 2 agosto. Secondo quanto emerso in fase di indagini preliminari l'uomo transitando in auto lungo una strada comunale aveva lanciato un innesco causando un incendio che ha distrutto circa un ettaro di area incolta e parzialmente boscata. L'incendio è stato domato grazie ai vigili del fuoco di Lioni e la Sma di Conza della Campania.