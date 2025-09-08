Monteforte, donna 60enne investita: è caccia all'auto pirata Gli inquirenti stanno analizzando i filmati per risalire alla targa di un'auto bianca

di Paola Iandolo

Sull'investimento avvenuto a contrada Infornata si indaga ad ampio raggio. Al momento sono al vaglio degli inquireinti i filmati per identificare l'auto pirata. La Polizia municipale stringe il cerchio intorno al conducente. Gli agenti stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza installate lungo il percorso che la vettura pirata potrebbe aver compiuto dopo l'impatto. Ventiquattro ore dopo l'accaduto l'autore dell'investimento non si è costituito e ora le forze dell'ordine cercano di stringere il cerchio per individuarlo.

L'obiettivo è risalire al modello esatto del veicolo e soprattutto alla targa. Si cerca un'utilitaria di colore bianco che ha travolto una donna di 60 anni ed è poi fuggita senza prestare soccorso. Si stanno visionando i filmati della videosorveglianza presenti nel territorio di Monteforte Irpino al confine con contrada Infornata e le immagini dei dispositivi installati nei pressi di via Roma lungo i percorsi limitrofi. Gli agenti della Polizia municipale, guidati dal comandante Domenico Sullo, stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell'impatto.

La vittima è stata trasportata all'ospedale Moscati, ma le sue condizioni non sono gravi. Dopo il grande spavento, resta comunque la paura per quanto accaduto in una zona già ritenuta pericolosa dagli stessi residenti. Da tempo gli abitanti di contrada Infornata denunciano la velocità sostenuta con cui molte auto percorrono quel tratto di strada, un tempo mulattiera e oggi diventata via di collegamento trafficata. Tra le proposte lanciate in queste ore c'è l'installazione di dossi rallentatori e altri interventi per aumentare la sicurezza.