Ospedaletto d'Alpinolo: sequestrata 1 tonnellata di prodotti alimentari scaduti Blitz dei carabinieri Forestali in un'azienda dedita alla produzione di pasticceria

I Carabinieri dei Nuclei Forestale di Summonte, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, nell’ambito di mirati controlli nel settore della sicurezza agroalimentare, hanno sequestrato una tonnellata di prodotti alimentari scaduti. Nello specifico, l’intervento è avvenuto presso un’azienda dedita alla produzione di pasticceria sita nel comune di Ospedaletto d’Alpinolo (AV), dove durante il sopralluogo, i militari rinvenivano alimenti con data di scadenza superata e non più idonei alla commercializzazione, somministrazione e consumo.

Le cattive condizioni igienico sanitarie

Inoltre, l’attività ha permesso di rilevare che i locali dediti alla lavorazione alimentare erano in cattive condizioni igienico sanitarie e pertanto i militari impartivano prescrizioni urgenti relative ad una pulizia straordinaria dei locali, dei banchi di lavoro e delle attrezzature.

Le multe, i controlli a raffica

Alla luce delle irregolarità riscontrate, veniva elevata, a carico del legale rappresentante dell’azienda, una sanzione amministrativa di 3.300,00 euro. L’intervento dei Carabinieri rientra nell’impegno costante dell’Arma a tutela del consumatore. I controlli continueranno senza sosta nei prossimi giorni a tutela della collettività.