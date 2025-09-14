Montoro, fiamme in un deposito di camion: si indaga sulla natura del rogo Indagini in corso per stabilire la natura del rogo che ha interessato il deposito di camion

di Paola Iandolo

Poco dopo la mezzanotte di ieri sera sono divampate le fiamme in un deposito di camion in località San Felice di Montoro. Imemdiatamente i proprietari e alcuni dipendenti si sono lanciati nelle operazioni di spagnimento in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco. Non sono mancati momenti di tensione. Disperati i proprietari che hanno tentato di limitare i danni, incuranti di correre un grosso rischio per la loro incolumità.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Dopo aver domato il rogo i tecnici specializzati del corpo nazionale dei vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause dell'incendio. Al momento non si esclude nessuna pista. Al vaglio anche l'ipotesi dolosa dell'incendio che ha distrutto diversi mezzi pesanti parcheggiati nel deposito.