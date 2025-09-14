Montefredane, polemiche per il concerto del Trapper Frezza nel comune irpino Il sindaco chiede l'annullamento della serata prevista per il 27 settembre

di Paola Iandolo

Il Sindaco di Montefredane, Ciro Aquino ha chiesto ai proprietari di un noto locale del posto di annullare l’esibizione del Trapper Frezza. Le polemiche sono divampate dopo un videomessaggio lanciato sui social dal trapper che invitava a comportamenti violenti. "Raga m'arraccumman ci vediamo il 27 settembre alla ... tutti carichi che facciamo cadere tutto". Questo il messaggio violento che ha destato le polemiche.

Parole accompagnate da una mimica allarmante. Il Trapper mima il gesto dell'esplosione di colpi di pistola. Nel caso non dovesse essere annullato il concerto - previsto per il 27 settembre - il Sindaco ha paventato anche un’ordinanza di chiusura del locale. Ciro Aquino ha sottolineato che nel suo territorio non tollererà mai la presenza di cantanti che lanciano questi messaggi. Il video in questione era stato postato anche dall’Onorevole Emilio Borrelli.