Avellino, ancora un incidente tra via Dorso e via Roma: auto distrutte I due conducenti non hanno riportato ferite gravi, ma solo tanto spavento

di Paola Iandolo

Scontro in pieno centro. Nei pressi della rotatoria tra via Roma e via Dorso un'Alfa Mito e una Ford si sono scontrate quasi frontalmente pochi minuti fa. Il traffico è andato in tilt. Nel violento impatto tra le due auto sono scoppiati anche gli airbaig. Fortunatamente nessuno dei due conducenti ha riportato ferite gravi, ma solo tanto spavento. I duesono stati soccorsi e medicati sul posto dal personale del 118, giunti sul posto.

Notevoli le ripercussioni sulla viabilità. Il traffico veicolare si è paralizzato, in entrabe le direzione - verso il centro e verso via Zigarelli - in attesa della rimozioine dei veicoli incidentati e danneggiati. Sul posto una pattuglia della polizia per i rilievi del caso e per accertare la dinamica del sinistro. Al vaglio delle forze dell'ordine la dinamica del sinistro per stabilire eventuali responsabilità.