Mercogliano, lite in famiglia: padre accoltella figlio: è ricoverato al Moscati La violenza nella notte tra domenica e lunedì

E` stato accoltellato all'addome e al volto. E' ricoverato nel reparto di chirurgia d'Uregenza del Moscati di Avellino un giovane 23enne di Mercogliano finito al pronto soccorso attinto a viso e addome dai fendenti. Il giovane è stato operato. A sferrare i fendenti sarebbe stato il padre, al culmine di una lite con il figlio, che lo avrebbe prima colpito con il calcio di una pistola scacciacani.

L'episodio si e` consumato nella notte tra domenica e lunedi`, all'interno dell'abitazione di famiglia. I carabinieri della Compagnia di Avellino stanno ricostruendo l'esatta dinamica. Il padre e` stato denunciato e dovra` rispondere del reato di lesioni personali. L'episodio ha lasciato sgomenta l'intera comunita`.