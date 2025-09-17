Pratola Serra, falso in atto pubblico: accolta la richiesta di archiviazione Il gip ha accolto la richiesta avanzata dalla Procura di Avellino

di Paola Iandolo

Archiviate le accuse di falso in atto pubblico mosse nei confronti degli ex amministratori e dirigenti del Comune di Pratola Serra. A muovere le contestazioni nei loro confronti i componenti della commissione straordinaria nel 2021. Nel mirino delle indagini dei Carabinieri erano finiti una serie di procedimenti e affidamenti. In particolare l'affidamento per il Restauro dell’organo della Chiesa, l’affidamento dell’Asilo Nido Comunale, i crediti nati da cessioni di credito da parte del Comune nonchè la questione del riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

A chiedere l'archiviazione nei loro confronti la stessa Procura che non ha ravvisato gli estremi di reato. Il Gip del Tribunale di Avellino, Antonio Sicuranza ha condiviso la richiesta della Procura di Avellino di archiviare il procedimento. Archiviazione del procedimento disposto per l’ex sindaco Emanuele Aufiero, per Antonello Pesa, tecnico del Comune di Pratola Serra, Miryam Feleppa, all’epoca segretaria comunale e gli esponenti di esecutivo e consiglio comunale Angelo Capone, Maddalena Capone, Graziano Fabrizio, Simona Silano, Marianna Galdo, Felice De Palma. A difendere i nove imputati gli avvocati Sabrina Mautone, Alberico Villani, Raffaele Petrillo, Enrico Matarazzo e Dario Cierzo.