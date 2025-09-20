Truffa ai danni di un’anziana: 50enne denunciato dai carabinieri L'uomo è riuscito a convincere l’anziana ad effettuare un bonifico di circa 900 euro

I carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino hanno denunciato in stato di libertà un 50enne della provincia di Catanzaro, ritenuto responsabile del reato di truffa.

L’uomo, dopo aver contattato telefonicamente un’ultraottantenne del posto, fingendo di essere la figlia residente fuori regione e dichiarando di trovarsi in gravi difficoltà economiche, è riuscito a convincere l’anziana ad effettuare un bonifico di circa 900 euro.

La vittima, resasi conto dell’inganno, si è rivolta ai carabinieri che, attraverso tempestive indagini, hanno identificato l’autore del raggiro e informato la competente Autorità Giudiziaria.

Il Comando Provinciale dei carabinieri di Avellino rinnova l’invito a prestare la massima attenzione a questo tipo di truffe, spesso rivolte in particolare alle persone anziane.

Con l’iniziativa “Difenditi dalle truffe” sono stati diffusi utili consigli, rivolti non solo alle potenziali vittime ma anche a parenti, amici e operatori che, a vario titolo, possono contribuire alla prevenzione.

È fondamentale non fidarsi di chi, con telefonate, messaggi o visite a domicilio, chiede denaro o oggetti preziosi sostenendo di agire per conto di familiari in difficoltà o per presunte cauzioni. In tali circostanze è opportuno verificare immediatamente con il familiare interessato e segnalare ogni episodio sospetto al “112” o al più vicino Comando dei Carabinieri.