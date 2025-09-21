Monteforte, in stato di agitazione semina il panico nel supermercato: bloccato Paura e tensione ieri sera a Monteforte Irpino: l'uomo è stato fermato

Momenti di tensione si sono vissuti ieri sera alle porte di Monteforte Irpino, in un supermercato, dove un uomo, in evidente stato di agitazione, ha fatto irruzione brandendo una bottiglia pronunciando frasi sconnesse spaventando i presenti. Paura e tensione tra lavoratori del centro e clienti.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito grazie alle informazioni fornite dai presenti l’individuo avrebbe intimanto al personale di chiudere l’attività commerciale, sostenendo di temere per la propria vita e accusando altri di volerlo uccidere. In preda ad un evidente crisi l'uomo si sarebbe ache scagliato contro una commessa, accussandola di aver allertato le forze dell'ordine

Uomo bloccato e trasferito in ospedale

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante della Questura e i Carabinieri della Compagnia di Baiano. Nonostante l’uomo abbia continuato a pronunciare frasi sconnesse e a brandire la bottiglia, è stato infine bloccato e trasferito in ospedale. Fortunatamente non si registrano feriti.