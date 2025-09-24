San Martino Valle Caudina, spari esplosi per un dissing su tik tok: si indaga L'episodio si è verificato ieri sera a San Martino Valle, identificato il presunto autore

di Paola Iandolo

Si torna a sparare a San Martino Valle Caudina. Questa volta i colpi di arma da fuoco sono stati esplosi ieri sera per un diverbio nato sui social, in particolar modo su TikTok.

E’ sarebbe stato proprio un dissing su Tik Tok a provocare una vicenda molto pericolosa che si è registrata a San Martino Valle Caudina. Una vicenda che i carabinieri della locale stazione hanno risolto in pochissime ore.

Subito è stato identificato il presunto responsabile, condotto in caserma e sottoposto al guanto di paraffina. Si attendono gli esiti dell'accertamento Hanno identificato il presunto autore degli spari, grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Le indagini continuano per cercare l'arma utilizzata.