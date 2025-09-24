Bancarotta fraudolenta, sequestrata azienda: denunciato un imprenditore Le indagini della Guardia di Finanza, coordinate dalla procura del capoluogo sannita

Un imprenditore attivo nel settore della vendita e della lavorazione delle carni è stato denunciato a Vallata, in provincia di Avellino, per bancarotta fraudolenta documentale, patrimoniale e fiscale. Secondo l'accusa avrebbe creato una nuova società alla quale venivano conferite ingenti somme di denaro provenienti dalla società sottoposta a liquidazione giudiziale da parte del tribunale di Benevento.

Le indagini della Guardia di Finanza, coordinate dalla procura del capoluogo sannita, hanno accertato il trasferimento alla nuova società di almeno quattro milioni di euro destinati invece al pagamento di debiti tributari e ai pagamenti nei confronti dei fornitori. L'azienda è stata posta sotto sequestro assieme ai beni strumentali e alle autorizzazioni e licenze e al denaro depositato su conti correnti. La misura cautelare, su richiesta del procuratore capo Gianfranco Scarfò, è stata emessa dal Gip del tribunale di Benevento.