Avellino, auto delle Poste si ribalta: ferito il conducente Attimi di tensione a Contrada Santorelli

Un incidente stradale si è verificato questa mattina a Pianodardine, alle porte di Avellino. Attimi di tensione a Contrada Santorelli, dove un incidente stradale ha coinvolto più veicoli. Nell’impatto, particolarmente violento, una delle auto si è ribaltata finendo ruote all’aria a bordo carreggiata. A ribaltarsi un'auto delle poste italiane. Il conducente, che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del veicolo, fortunatamente non versa in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino per mettere in sicurezza l'area e il veicolo. Gli agenti della polizia municipale hanno eseguito i rilievi per tentare di ricostruire la dinamica del sinistro stradale.