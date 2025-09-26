Inchiesta Do Ut Des: rimosso dall'incarico il responsabile unico procedimento A chiederlo è stato lo stesso indagato tramite pec, fino a quando non sarà fatta chiarezza

di Paola Iandolo

Inchiesta Do ut Des: il funzionario della Provincia di Avellino S.D., - difeso dall'avvocato Ennio Napolillo - il 24 settembre 2025, ha presentato un’istanza all'ente pubblico di Piazza Libertà, tramite posta elettronica certificata.

Richiesta con la quale il funzionario coinvolto nell'inchiesta sui presunti appalti condizionati condotta dalla guardia di finanza di Avellino, ha espresso la volontà di essere sollevato dall’incarico di preposto al Servizio Riqualificazione Edilizia Scolastica, nonché esonerato dal ruolo di Responsabile Unico del Procedimento e di Direttore dei lavori relativamente a tutti i procedimenti connessi all’edilizia scolastica.

La richiesta è stata motivata dalla volontà di essere temporaneamente destinato ad altro Servizio, fino a quando non sarà accertata in sede giudiziaria la sua estraneità rispetto al procedimento penale in cui risulta indagato. La Provincia di Avellino oggi ha accolto l’istanza e disposto l’assegnazione di S.D. a un diverso servizio con effetto immediato.





