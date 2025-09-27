Avellino, incendio alla Cofren: il Comune ordina la messa in sicurezza L'area dedicata alla spalmatura rimane interdetta fino al completamento delle operazioni di bonifica

di Paola Iandolo

Incendio alla Cofren di Pianodardine: il Comune di Avellino intima all’impresa di procedere alla messa in sicurezza dopo la comunicazione da parte dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino. L’incendio ha interessato un macchinario e gli impianti del reparto “spalmatura”, estendendosi parzialmente anche ad alcuni impianti dell’“area mix”.

Al termine delle operazioni, è stata effettuata una verifica a vista delle aree interessate dall’incendio. E' stato constatato che il reparto, interessato dall’incendio, doveva essere interdetto per le deformazione termiche presenti sulle strutture metalliche. Inoltre, è stato interdetto l'accesso alle aree adiacenti, l'“area mix”, in attesa di verifica degli impianti da parte del personale tecnico abilitato. Il tutto è stato delimitato con nastro segnaletico.

A salvaguardia della pubblica e privata incolumità e per la preservazione dei beni, è stato necessario diffidare chi di dovere a svolgere, sotto la guida di tecnico qualificato e responsabile, le necessarie verifiche e opere di ripristino e messa in sicurezza richiesta dal caso. Nelle more dei suddetti lavori, ad horas, si conferma l’inibizione delle aree delimitate da nastro segnaletico”.



Alla luce delle verifiche svolte dai tecnici esperti del comando provinciale dei vigili del fuoco di Avellino il Comune ha firmato un'ordinanza ad hoc, firmata dal dirigente Cicalese. Il comune ha intimato la messa in sicurezza al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità. Per cui è scattato l’ordine di “avviare le procedure del caso tese all’esecuzione dei necessari lavori di ripristino delle condizioni di normalità, effettuando.ogni azione finalizzata all’eliminazione definitiva dei potenziali pericoli per la pubblica e privata incolumità, con l’ausilio di un tecnico qualificato e con l’avvertenza che, in caso di accertata inadempienza trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione della presente, si provvederà all’applicazione della sanzione amministrativa” e che “nelle more della esecuzione dei lavori di messa in sicurezza è altresì necessario mantenere interdetto l’utilizzo del locale “spalmatura” nonchè delle aree adiacenti “area mix” in attesa di verifica degli impianti da parte di tecnico abilitato da parte di personale qualificato, così come indicato dal Comando VV.F”. Al termine dei suindicati interventi le SS.VV. dovranno inoltrare a questo Settore apposita certificazione del tecnico incaricato (con firma e timbro professionale), che attesti l’eliminazione del potenziale pericolo e la regolare esecuzione dei lavori”.