Arci Avellino: "L'Italia interrompa esportazione sistemi d'arma in Israele" Adesione alla mobilitazione indetta dal Global Movement to Gaza Sannio

Arci Avellino aderisce e prenderà parte alla mobilitazione indetta dal Global Movement to Gaza Sannio in programma per il prossimo 29 settembre alle ore 13.00 davanti allo stabilimento di Leonardo spa.

Leonardo spa, partecipata dallo Stato italiano con il 30% di quote, è l’azienda che negli ultimi 5 anni ha venduto armi e sistemi d’arma al governo Israeliano per oltre 26 milioni di dollari e rappresenta una parte di quell’economia del genocidio, che guadagna sullo sterminio del popolo palestinese. Leonardo spa rappresenta - in forza di quella partecipazione pubblica che detta linea produttiva ed impone la governance dell’azienda - la prova documentale della complicità del nostro Paese con il governo israeliano.

L’azione commerciale di Leonardo spa altro non è che il concorso nel crimine di genocidio che il governo italiano porta avanti nella più totale e dissociata ipocrisia.

E mentre questo Governo rivendica la complicità in un crimine internazionale quasi fosse un’ordinaria linea di politica estera, quello che riteniamo grave ed inaccettabile per uno stato di diritto è la risposta del governo italiano alle mobilitazioni che sostengono la resistenza del popolo palestinese e l’azione politica della Global Sumund Flottilla in viaggio per forzare il blocco navale illegale di Israele a Gaza.

Il tentativo di criminalizzare chi rivendica la legalità e la giustizia internazionale ci spinge con maggiore convinzione a diventare parte di quei corpi che si pongono a difesa della giustizia e che lo fanno proprio davanti alla prova della complicità del governo italiano nel genocidio del popolo palestinese.

Per queste ragioni noi saremo a Benevento davanti i cancelli di Leonardo spa lunedì 29 settembre e per queste stesse ragioni invitiamo tutti i cittadini che rifiutano di accettare di esseri complici di un genocidio a partecipare, a rivendicare la necessità della lotta per la giustizia, perché l’Italia non è un Paese di assassini.