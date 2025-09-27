Avellino, tensione in via Del Gaudio: arriva la polizia Sul posto sanitari e polizia

Momenti di tensione si sono vissuti in centro, questa sera, ad Avellino. Polizia e sanitari del 118 sono arrivati in via Del Gaudio, dove un giovane, è entrato in un esercizio commerciale, in evidente stato di alterazione, chiedendo aiuto. L'uomo sosteneva di essere in pericolo e concitatamente ha chiesto aiuto cercando rifugio nell'attività commerciale. I presenti hanno subito allertato le forze dell'ordine. Sul posto tempestivamente sono arrivati gli agenti di polizia e un'ambulanza del 118.

Gli agenti hanno proceduto all’identificazione del giovane, a porgli le prime domande, mentre i sanitari lo hanno trasferito in ospedale per fornirgli assistenza e verificare le sue condizioni di salute.

Indagini in corso per chiarire la vicenda

Spetterà ora agli inquirenti chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e fare chiarezza su quanto riferito dal ragazzo.