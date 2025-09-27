Ariano: schianto con la moto lungo la strada che da Savignano porta a Foggia Un'arteria ad altissimo rischio e pericolosità elevata, soprattutto per i centauri

Ennesimo schianto con la moto lungo la statale 90 delle puglie. Il bilancio è di due feriti fortunatamente non gravi. Si tratta di una coppia di centauri del foggiano. L'incidente è avvenuto poco dopo lo scalo di Savignano Irpino, nella Valle del Cervaro, in direzione Foggia.

Sul posto immediatamente allertati dalla centrale operativa di Avellino, gli operatori dello Stie 118 di Savignano e Montecalvo Irpino. In supporto per i rilievi e viabilità, la polizia municipale di Savignano Irpino e i carabinieri, i quali hanno scongiurato ulteriori rischi e pericoli durante le operazioni di soccorso, lungo la famigerata arteria.

Ancora un intervento importante e immediato lungo un'arteria ad altissimo rischio e pericolosità elevata, soprattutto per i centauri.

La presenza delle postazioni 118, su questo versante strategico al confine con Campania e Puglia risulta essere davvero preziosa. Un grande lavoro di squadra e di sinergia importante. Viene rivolto ancora una volta un plauso a tutti gli operatori intervenuti.