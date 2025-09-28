Manocalzati, ore di apprensione per Emanuele ricoverato al Moscati: Non mollare

Il giovanissimo è in serie condizioni al Moscati. Lo striscione degli amici: Emanuele non mollare

Avellino.  

Sono ore di apprensione per Emanuele, il giovaneissimo  di Manocalzati rimasto vittima di un incidente nella giornata di venerdì. Il ragazzo è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino, dove i medici stanno monitorando costantemente le sue condizioni.

La solidarietà dei tifosi biancoverdi

All’esterno della struttura sanitaria, poche ore fa, i tifosi biancoverdi hanno sistemato uno striscione a sostegno di Emanuele, manifestando la propria vicinanza in un momento delicato.

