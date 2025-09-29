Monteforte Irpino, maltrattamenti in famiglia: arrestato 45enne di Avellino I controlli e attività dei Carabinieri di Avellino

I Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino hanno arrestato un 45enne di Avellino, in esecuzione di un ordine di carcerazione. L’uomo, già denunciato in più occasioni per il reato di maltrattamenti in famiglia commesso nei confronti dell’ex coniuge, è stato condannato a 3 di reclusione. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto in carcere. L’attività si inserisce nel quadro della costante azione di controllo del territorio svolta dall’Arma, finalizzata a garantire sicurezza e legalità.